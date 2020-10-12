В Кыргызстане утвердили новый Кабмин, в Бишкеке объявлен режим ЧП

Парламент Кыргызстана утвердил новый состав Кабинета министров. Возглавил правительство недавно избранный премьер Садыр Жапаров. Его на..

Парламент Кыргызстана утвердил новый состав Кабинета министров. Возглавил правительство недавно избранный премьер Садыр Жапаров. Его на прошлой неделе освободили из тюрьмы протестующие оппозиционеры.

Ранее президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра Кубатбека Боронова и роспуске правительства. Однако новый состав Кабмина остался почти прежним.

При этом Жапаров заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах в парламент. Также, по его словам, президент обещает уйти в отставку.

Между тем сам глава государства объявил в Бишкеке чрезвычайное положение и ввёл комендантский час. Все въезды в город контролируют военные.

Президент также запретил митинги и собрания во время режима ЧП, который действует до 21 октября.

[Жылдызбек Абдыкаров, военный]:

«Мы останавливаем все въезжающие и выезжающие машины для прояснения ситуации. Комендантский час действует с 21 часа до 5 утра. Выполнение указа будет строго контролироваться».

Протесты в Кыргызстане вспыхнули 5 октября после парламентских выборов. На них из 16 партий преодолели необходимый барьер только четыре. При этом только одна была оппозиционной. Позже ЦИК отменил результаты голосования.

В ходе протестов пострадали 1200 человек, один погиб. Также протестующие освободили из тюрьмы нескольких оппозиционеров. Демонстрации и беспорядки возобновились в пятницу, после чего президент объявил режим ЧП.

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