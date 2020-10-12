В Кыргызстане утвердили новый Кабмин, в Бишкеке объявлен режим ЧП
Парламент Кыргызстана утвердил новый состав Кабинета министров. Возглавил правительство недавно избранный премьер Садыр Жапаров. Его на..
Дата загрузки: 2020-10-12
Ранее президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра Кубатбека Боронова и роспуске правительства. Однако новый состав Кабмина остался почти прежним.
При этом Жапаров заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах в парламент. Также, по его словам, президент обещает уйти в отставку.
Между тем сам глава государства объявил в Бишкеке чрезвычайное положение и ввёл комендантский час. Все въезды в город контролируют военные.
Президент также запретил митинги и собрания во время режима ЧП, который действует до 21 октября.
[Жылдызбек Абдыкаров, военный]:
«Мы останавливаем все въезжающие и выезжающие машины для прояснения ситуации. Комендантский час действует с 21 часа до 5 утра. Выполнение указа будет строго контролироваться».
Протесты в Кыргызстане вспыхнули 5 октября после парламентских выборов. На них из 16 партий преодолели необходимый барьер только четыре. При этом только одна была оппозиционной. Позже ЦИК отменил результаты голосования.
В ходе протестов пострадали 1200 человек, один погиб. Также протестующие освободили из тюрьмы нескольких оппозиционеров. Демонстрации и беспорядки возобновились в пятницу, после чего президент объявил режим ЧП.
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