Гонконгского медиамагната и активистку освободили под залог

Спустя два дня после ареста под залог освободили гонконгского медиамагната и сторонника продемократического движения Джимми Лая,..

Спустя два дня после ареста под залог освободили гонконгского медиамагната и сторонника продемократического движения Джимми Лая, а также молодую активистку Агнес Чоу.

Обоих задержали в рамках нового закона о нацбезопасности, который Пекин недавно принял в автономном регионе напрямую.

Джимми Лай – владелец местной газеты Apple Daily. У полицейского участка его встречали десятки журналистов и сторонников. Последние выкрикивали «Поддерживаем Apple Daily до самого конца».

Сразу после его ареста у газетных киосков Гонконга выросли очереди. Люди хотели купить его издание и тем самым выразить ему поддержку.

Лай родился в материковом Китае. В 12-летнем возрасте он бежал в Гонконг в лодке рыбаков. Сегодня его считают одним из ведущих продемократических активистов региона и ярым критиком коммунистической партии КНР.

23-летняя активистка Агнес Чоу после освобождения пообщалась со СМИ. Она сказала, что режим использует закон о нацбезопасности, чтобы преследовать диссидентов.

[Агнес Чоу, активистка]:

«Очевидно, что режим и правительство используют закон о национальной безопасности, чтобы репрессировать политических оппонентов. И в подобной ситуации, в которой оказалась я, в будущем будет оказываться всё больше и больше гонконгцев».

Вместе с Лаем и Чоу было арестовано ещё восемь активистов и работников СМИ. Кроме того, власти объявили о новом правиле для журналистов: на освещение событий будут допускаться только представители утверждённых медиа.

Согласно новому закону, китайская полиция может арестовать любого человека по размытым обвинениям в подрыве власти, сепаратизме, терроризме и связях с иностранными силами. Максимальный срок наказания – пожизненное заключение.

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