В России завершился первый этап испытаний вакцины от COVID-19

Российская вакцина от COVID-19 безопасна и вызывает иммунный ответ. Об этом сообщили сотрудники Сеченовского университета в..

Российская вакцина от COVID-19 безопасна и вызывает иммунный ответ. Об этом сообщили сотрудники Сеченовского университета в Москве, где прошёл первый этап клинических испытаний препарата.

Вакцину тестировали на добровольцах. По их словам, побочных эффектов немного.

[Анна Гудкина, доброволец]:

«Два дня у меня была температура 38 градусов, но она сбивалась обычным парацетамолом. Озноб, головная боль, но на третьи сутки всё прошло». [Григорий Смирнов, доброволец]:

«Под вечер начала болеть голова. Я сообщил врачу, за мной начали пристально следить. Каждый час всю ночь ко мне подходил врач, проверял давление, температуру. Утром поднялась температура до 37,5, её сбили парацетамолом, больше никаких проблем не было».

Вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Ранее препарат протестировали на приматах, в июне начались испытания на людях. Они проходили в Сеченовском университете и военном госпитале имени Бурденко.

[Елена Смолярчук, сотрудница Сеченовского университета]:

«Мы, как уже сказал Сергей Петрович, в большей степени оценивали безопасность и неспецифический иммунитет. О показателях специфического иммунитета мы можем сделать только предварительные результаты, что есть хорошая, положительная тенденция в усилении неспецифического иммунитета».

Окончательные выводы о выработке иммунитета сделает разработчик. Ожидается, что он объявит результаты в конце июля.

[Вадим Тарасов, сотрудник Сеченовского университета]:

«У нас пока нет достоверной научной базы по тому, как ведёт себя коронавирус. Это всё до конца не изучено, мы все это видим. Мы надеемся, что вакцина, которую сделал центр Гамалеи, которую мы испытали, станет первой в мире, которая поможет пациентам защититься от коронавирусной инфекции».

В августе учёные планируют провести более масштабное испытание вакцины. Они хотят выяснить, насколько сильный вырабатывается иммунитет и как долго он сохраняется.

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