«Солнечные костры» и «обратная сторона» звезды: Solar Orbiter прислал первые снимки
Космический зонд Solar Orbiter сделал первые снимки Солнца с рекордно близкого расстояния в 77 миллионов километров...
Дата загрузки: 2020-07-17
[Даниэль Мюллер, учёный]:
«Мы никогда так не приближались к Солнцу с камерой, и это только начало долгого эпического путешествия аппарата Solar Orbiter. Менее через два года мы окажемся ещё ближе к Солнцу».
На снимках видны маленькие вспышки, которые учёные назвали «солнечными кострами». Они в миллионы раз меньше тех солнечных вспышек, что астрономы видят с Земли. Специалистам ещё предстоит изучить механизм этих явлений.
Аппарат также сфотографировал часть поверхности Солнца, невидимой с Земли. На снимках запечатлены области магнитной активности звезды.
Миссия Solar Orbiter началась в феврале. Через два года зонд приблизится к Солнцу на расстояние в 43 миллиона километров.
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