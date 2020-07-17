«Солнечные костры» и «обратная сторона» звезды: Solar Orbiter прислал первые снимки

Космический зонд Solar Orbiter сделал первые снимки Солнца с рекордно близкого расстояния в 77 миллионов километров...

[Даниэль Мюллер, учёный]:

«Мы никогда так не приближались к Солнцу с камерой, и это только начало долгого эпического путешествия аппарата Solar Orbiter. Менее через два года мы окажемся ещё ближе к Солнцу».

Космический зонд Solar Orbiter сделал первые снимки Солнца с рекордно близкого расстояния в 77 миллионов километров. Их опубликовали Европейское космическое агентство и НАСА.

На снимках видны маленькие вспышки, которые учёные назвали «солнечными кострами». Они в миллионы раз меньше тех солнечных вспышек, что астрономы видят с Земли. Специалистам ещё предстоит изучить механизм этих явлений.

Аппарат также сфотографировал часть поверхности Солнца, невидимой с Земли. На снимках запечатлены области магнитной активности звезды.

Миссия Solar Orbiter началась в феврале. Через два года зонд приблизится к Солнцу на расстояние в 43 миллиона километров.

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