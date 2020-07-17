В МФЦ Перми людей обслуживает девушка-робот

В Перми клиентов многофункционального центра встречает девушка-робот. Необычная сотрудница принимает и выдаёт некоторые документы. Это помогает..

[Ирина, клиентка МФЦ]:

«Я вообще сначала не поняла. Какая-то женщина странная сидит, а это робот». [Александр, клиент МФЦ]:

«Испугался, если честно, когда первый раз увидел. Какая-то внешность не очень. Но так-то можно подойти пообщаться».

В Перми клиентов многофункционального центра встречает девушка-робот. Необычная сотрудница принимает и выдаёт некоторые документы. Это помогает ускорить обслуживание и уменьшить нагрузку на живых работников МФЦ.

Черты лица человекоподобного робота созданы искусственным интеллектом на основе анализа внешности нескольких тысяч россиянок. Андроид воспроизводит более 600 мимических движений.

[Олег Кивокурцев, директор по развитию компании Promobot]:

«На данный момент этот проект только стартовал, но наша задача – разгрузить не менее 10% обслуживаемого потока у сотрудников-людей».

Девушка-андроид может отвечать на вопросы и задавать их сама. Она подключена к сканеру и принтеру и имеет доступ к базе данных для выдачи документов.

Короткая ссылка на эту страницу: