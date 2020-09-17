Десятки тысяч уток очищают рисовые поля в Таиланде

Эта удивительная картина – часть сельскохозяйственных традиций Таиланда. Стая из 10 тысяч уток проворно выбирается из..

Эта удивительная картина – часть сельскохозяйственных традиций Таиланда. Стая из 10 тысяч уток проворно выбирается из загона, устремляясь на рисовые поля. Путь в несколько сотен метров проходят безошибочно.

Урожай риса уже собран, но тут, на 67 гектарах, есть чем поживиться. Утки работают как «санитары леса», только – в поле. Выедают сорняки и насекомых-вредителей. Бесплатная кормёжка на свежем воздухе.

[Апиват Чалермклин, заводчик уток]:

«Для заводчиков плюс в том, что так мы сокращаем расходы на их кормление, а фермерам, выращивающим рис, утки помогают уничтожать вредителей. Так они могут использовать меньше химикатов и пестицидов».

Эти утки британской мясо-яичной породы Хаки Кэмпбелл – ещё подростки. Прибыли прямо из питомника. Впереди – пять месяцев вольного выпаса. Практика, широко распространённая в «рисовых» регионах Таиланда. Потом их вернут на ферму.

[Пранг Сипипат, фермер]:

«Они поедают золотых яблочных улиток и остатки ненужной рисовой шелухи с прошлого урожая. Утки также утаптывают остатки прошлогодних стеблей, что облегчает нам вспашку».

Таиланд – второй по величине экспортёр риса в мире. Урожай здесь, как правило, собирают три раза в год. В этом тайском регионе на полях «работают» четыре армии уток.

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