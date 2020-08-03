Национальный музей Колумбии к открытию подготовил новую выставку

Национальный музей Колумбии в Боготе снова принимает гостей. Его двери были закрыты четыре месяца. В честь..

[Даниэль Кастро, директор музея]:

«Открывая двери в мир культуры, мы дополняем все остальные изменения, которые происходят в условиях заботы (о людях) и внимания к ним».

Национальный музей Колумбии в Боготе снова принимает гостей. Его двери были закрыты четыре месяца. В честь открытия музей подготовил новую выставку, посвящённую национальному заповеднику Чирибикете.

Новая выставка называется «Ягуар и бабочка. Чирибикете – смешанное наследие человечества». Она разделена на три экспозиции. «Гео» посвящена времени на Земле, «Био» – всему живому миру. «Антропо» рассказывает о том, какой след оставляет деятельность человека.

[гость музея]:

«(Открытие музея) подняло мне настроение и вселило в меня надежду».

Национальный музей Колумбии – крупнейший и старейший музей в стране. Ему 197 лет. Сейчас в музее проходит комплексная реконструкция.

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