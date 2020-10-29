В США восьмерым китайцам выдвинули обвинения за операцию «Охота на лис»

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения восьмерым китайским гражданам, которые, как предполагается, вели деятельность на территории Соединённых..

[Джон Демерс, заместитель генпрокурора по нацбезопасности]:

«Мы выдвигаем обвинения восьмерым лицам за действия в качестве агентов Китайской Народной Республики и участие в незаконной операции китайских сил безопасности, известной как «Охота на лис». Пятеро арестованы этим утром в разных частях страны. Трое других, как мы полагаем, уже в Китае». [Кристофер Рэй, директор ФБР]:

«Охота на лис – это масштабная операция генерального секретаря Си и Китайской коммунистической партии, нацеленная на китайцев здесь, в Соединённых Штатах и по всему миру, которых считают угрозой режиму».

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения восьмерым китайским гражданам, которые, как предполагается, вели деятельность на территории Соединённых Штатов от имени властей КНР. Пятеро из восьмерых были арестованы. Их подозревают в участии в тайной операции китайской компартии.

По данным американского ведомства, подозреваемые разыскивали китайцев, которых Пекин считает угрозой своей власти, и принуждали их вернуться на родину.

[Джон Демерс, заместитель генпрокурора по нацбезопасности]:

«Во многих случаях они отслеживали сотни оппонентов главы коммунистической партии Си, политических соперников, диссидентов, критиков. И в каждом случае такие операции были явным нарушением верховенства закона и международных норм».

Власти КНР говорят, что их действия нацелены на репатриацию преступников. Однако американская сторона считает это преследованием неугодных.

[Джон Демерс, заместитель генпрокурора по нацбезопасности]:

«Не координируясь с нашим правительством, китайские отряды по репатриации проникают на суверенную территорию Соединённых Штатов. Они ведут слежку и находят нужных им людей. Затем они применяют запугивание и другие тактики, чтобы заставить их вернуться в Китай, где этим людям грозит заключение или незаконные судебные процессы».

По словам заместителя генерального прокурора, арестованным китайцам грозят тюремные сроки. А директор ФБР добавил, что Китай нарушает международные законы, проводит кибератаки, а также ведёт экономический шпионаж, чтобы усилить своё влияние на международной арене.

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