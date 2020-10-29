В США восьмерым китайцам выдвинули обвинения за операцию «Охота на лис»
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения восьмерым китайским гражданам, которые, как предполагается, вели деятельность на территории Соединённых..
Дата загрузки: 2020-10-29
[Джон Демерс, заместитель генпрокурора по нацбезопасности]:
«Мы выдвигаем обвинения восьмерым лицам за действия в качестве агентов Китайской Народной Республики и участие в незаконной операции китайских сил безопасности, известной как «Охота на лис». Пятеро арестованы этим утром в разных частях страны. Трое других, как мы полагаем, уже в Китае».
[Кристофер Рэй, директор ФБР]:
«Охота на лис – это масштабная операция генерального секретаря Си и Китайской коммунистической партии, нацеленная на китайцев здесь, в Соединённых Штатах и по всему миру, которых считают угрозой режиму».
По данным американского ведомства, подозреваемые разыскивали китайцев, которых Пекин считает угрозой своей власти, и принуждали их вернуться на родину.
[Джон Демерс, заместитель генпрокурора по нацбезопасности]:
«Во многих случаях они отслеживали сотни оппонентов главы коммунистической партии Си, политических соперников, диссидентов, критиков. И в каждом случае такие операции были явным нарушением верховенства закона и международных норм».
Власти КНР говорят, что их действия нацелены на репатриацию преступников. Однако американская сторона считает это преследованием неугодных.
[Джон Демерс, заместитель генпрокурора по нацбезопасности]:
«Не координируясь с нашим правительством, китайские отряды по репатриации проникают на суверенную территорию Соединённых Штатов. Они ведут слежку и находят нужных им людей. Затем они применяют запугивание и другие тактики, чтобы заставить их вернуться в Китай, где этим людям грозит заключение или незаконные судебные процессы».
По словам заместителя генерального прокурора, арестованным китайцам грозят тюремные сроки. А директор ФБР добавил, что Китай нарушает международные законы, проводит кибератаки, а также ведёт экономический шпионаж, чтобы усилить своё влияние на международной арене.
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