Плитка из пластиковых отходов: как бизнесмен спасает природу от пластика

Этот завод в Гане раньше выпускал полиэтиленовые пакеты, а теперь перерабатывает пластиковые отходы. Из них здесь..

Этот завод в Гане раньше выпускал полиэтиленовые пакеты, а теперь перерабатывает пластиковые отходы. Из них здесь делают строительные материалы.

Лет пять назад в стране заговорили о возможном запрете на одноразовый пластик. Тогда владелец завода Нельсон и задумался о смене направления его бизнеса.

[Нельсон Боатенг, владелец компании Nelplast]:«Когда говорили о загрязнении природы, мне становилось не по себе. Я знал, что тоже наношу вред. Поэтому я решил вместо полиэтиленовых пакетов делать кирпичи из вторсырья. Они не загрязняют природу, и такое производство помогает защищать окружающую среду».

На заводе работают 70 человек. Также компания наняла 300 сборщиков пластиковых отходов. Они собирают мусор на свалках, заброшенных предприятиях и в водоёмах.

Отходы промывают, измельчают и смешивают с песком. Затем из этой массы делают кирпичи, строительные блоки и тротуарную плитку.

Предприятие выпускает от 600 до 1000 кирпичей в день, используя примерно две с половиной тонны пластика. При этом сырьё из переработанных отходов обходится в три раза дешевле, чем бетон.

В Гане пока мало подобных предприятий. Но владелец завода надеется, что в будущем их станет больше, и плиткой из пластика замостят все улицы страны.

Нельсон также говорит, что стройматериалы из вторсырья практичнее, чем из бетона. Они легче, прочнее и долговечнее.

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