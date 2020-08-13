Розовое озеро Кобейтуз в Казахстане пострадало от эковандализма

Озеро Кобейтуз в Казахстане – одно из немногих в мире, где раз в несколько лет розовеет..

Озеро Кобейтуз в Казахстане – одно из немногих в мире, где раз в несколько лет розовеет вода. Но это уникальное свойство обернулось для водоёма бедой. Во время пандемии некоторые казахстанцы почему-то решили, что грязь и соль здесь лечебные и могут защитить от коронавируса.

На озеро хлынули люди. Они изъездили машинами берег, замусорили всю округу и перекопали дно водоёма. Специалисты говорят: ущерб колоссальный. Такая же картина и на солёном озере Тенгиз.

[Баттал Ибраев, замглавы самоуправления Ерейментауского района]:

«Это такие хрупкие экологические системы. Биологические, биохимическая структура до такой степени у нас уникальна и хрупка, что даже в июне, в июле, когда массово приезжали люди, нанесли (такой) ущерб этим озёрам, что, по мнению специалистов, нужно 10-15 лет, чтобы эти раны зажили».

Озёрные соль и грязь начали продавать через Интернет. Покупателей нашлось немало.

[Алия Косанова, жительница Нур-Султана]:

«Аккаунт в соцсетях нашли. Каждые выходные они ездили, выкапывали соль. Мы вообще не знали. Мы, если бы знали, что так вообще не положено, мы бы, конечно, этого не делали».

Научного подтверждения тому, что грязь и соль казахстанских озёр лечебные, нет.

[Толкын Батаева, врач]:

«Во-первых, она не очищена. Во-вторых, вы не знаете, как её собирали и возили и где она хранилась. То есть здесь есть риск наоборот присоединения какой-то бактериальной инфекции. Потому что вы этим полощете – и ротовую полость. Если вы полощете, значит, у вас какая-то проблема есть. То есть это наоборот может не пользу принести, а вред».

Власти Казахстана запретили туристам приезжать на озеро. Его теперь постоянно охраняет полиция.

Вода в Кобейтузе розовеет из-за водорослей вида дуналиелла солоноводная.

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