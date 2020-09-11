Сердце бывшего мэра бельгийского города нашли под фонтаном
Во время реставрации каменного фонтана в центре города Вервье в Бельгии обнаружили необычную шкатулку. В ней..
Дата загрузки: 2020-09-11
Долгое время легенду о том, что здесь спрятано, считали вымыслом.
[Максим Дегей, член городского совета Вервье]:
«В официальных текстах упоминается наличие этой шкатулки, но никто не верил в то, что она действительно была, а теперь мы её нашли».
Сердце Пьера Давида находится в ёмкости с этанолом, которая помещена в цинковую шкатулку. Временно её выставили в местном музее. Ларец возвратят в фонтан после завершения ремонтных работ.
[Натали Вертс, представительница музея]:
«Люди хотели, чтобы Давид продолжал находиться среди своих сограждан. И то, что его сердце находится здесь – итог всей его карьеры. Я не знаю другого подобного примера. Как по мне, это единственный мэр, с которым произошло подобное».
Пьер Давид известен тем, что создал первую в городе пожарную команду, а также позволил жителям наблюдать за дебатами городского совета.
Градоначальник погиб в 1839 году, упав со здания.
Власти построили в его честь фонтан, а в 1883 году с разрешения его семьи в него поместили и сердце бывшего мэра. Причём для этого орган хранили в спирте 44 года.
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