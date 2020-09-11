Сердце бывшего мэра бельгийского города нашли под фонтаном

Во время реставрации каменного фонтана в центре города Вервье в Бельгии обнаружили необычную шкатулку. В ней..

Во время реставрации каменного фонтана в центре города Вервье в Бельгии обнаружили необычную шкатулку. В ней находится заспиртованное в XIX веке сердце бывшего мэра.

Долгое время легенду о том, что здесь спрятано, считали вымыслом.

[Максим Дегей, член городского совета Вервье]:

«В официальных текстах упоминается наличие этой шкатулки, но никто не верил в то, что она действительно была, а теперь мы её нашли».

Сердце Пьера Давида находится в ёмкости с этанолом, которая помещена в цинковую шкатулку. Временно её выставили ​​в местном музее. Ларец возвратят в фонтан после завершения ремонтных работ.

[Натали Вертс, представительница музея]:

«Люди хотели, чтобы Давид продолжал находиться среди своих сограждан. И то, что его сердце находится здесь – итог всей его карьеры. Я не знаю другого подобного примера. Как по мне, это единственный мэр, с которым произошло подобное».

Пьер Давид известен тем, что создал первую в городе пожарную команду, а также позволил жителям наблюдать за дебатами городского совета.

Градоначальник погиб в 1839 году, упав со здания.

Власти построили в его честь фонтан, а в 1883 году с разрешения его семьи в него поместили и сердце бывшего мэра. Причём для этого орган хранили в спирте 44 года.

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