Исцеление молотом и наковальней: как военные проходят реабилитацию Справиться с посттравматическим синдромом бывшим военным Австралии помогает кузня. Благодаря работе с молотом они не просто.. Дата загрузки: 2020-08-29

Справиться с посттравматическим синдромом бывшим военным Австралии помогает кузня. Благодаря работе с молотом они не просто отвлекаются от своих проблем, но и изготавливают клинки, которые напоминают им о вере в себя.

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