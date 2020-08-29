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Исцеление молотом и наковальней: как военные проходят реабилитацию

Исцеление молотом и наковальней: как военные проходят реабилитацию

Справиться с посттравматическим синдромом бывшим военным Австралии помогает кузня. Благодаря работе с молотом они не просто..

Дата загрузки: 2020-08-29

Справиться с посттравматическим синдромом бывшим военным Австралии помогает кузня. Благодаря работе с молотом они не просто отвлекаются от своих проблем, но и изготавливают клинки, которые напоминают им о вере в себя.
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