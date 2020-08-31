Мальчика, родившегося в небе, назвали Скай

5 августа Кристал Хикс села в самолёт, чтобы лететь больницу из небольшого посёлка Гленналлен на Аляске в город Анкоридж. Женщина была на 35 неделе беременности.

«У меня начались схватки, и они не прекращались, становились сильнее. Мы думали, что они прекратятся, но они не утихали», – вспоминает Кристал.

По словам женщины, она родила ребёнка менее чем через час полёта. Кристалл назвала сына Скай («Небо») Эйрон Хикс.

Мама с сыном благополучно добрались до больницы. Малыша подключили к аппарату искусственного дыхания, поскольку он родился на месяц раньше срока.

У Кристал Хикс, кроме новорождённого Ская, есть ещё трое детей.