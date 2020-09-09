Оппозиционерка Колесникова порвала паспорт, чтобы её не вывезли из Беларуси

Белорусская оппозиционерка Колесникова, которую задержали на улице в Минске, порвала свой паспорт, чтобы её не вывезли..

Белорусская оппозиционерка Колесникова, которую задержали на улице в Минске, порвала свой паспорт, чтобы её не вывезли из страны. Об этом рассказали двое её соратников Антон Родненков и Иван Кравцов на пресс-конференции в Киеве.

По их словам, когда они поехали домой к Марии, чтобы проверить информацию об аресте, их также задержали. После этого им предложили пересечь белорусско-украинскую границу, захватив с собой Колесникову.

Как они говорят, им угрожали уголовным преследованием, поэтому они согласились. Их довезли до границы, после чего они пересели на личный автомобиль Ивана. Затем они прошли паспортный и пограничный контроль. В буферной зоне в машину посадили и Колесникову.

[Антон Родненков, белорусский оппозиционер]:

«Как только она оказалась в машине и увидела впереди свой паспорт, она сразу же взяла его и порвала на много мелких кусочков. Эти кусочки она взяла, пожмякала и выкинула в окно неизвестным молодым людям, которые окружали машину. После этого она открыла окно, вышла через окно задних дверей и пошла в сторону белорусской границы».

После этого, как говорят оппозиционеры, их машину стали окружать с целью задержать их повторно. Тогда они решили бежать.

[Иван Кравцов, белорусский оппозиционер]:

«Мы поняли, что ситуация складывается довольно неприятная. Я нажал на газ. И мы элегантным манёвром по обочине быстро на всех 320 лошадиных силах уехали от тех сотрудников, которые уже окружили автомобиль, и от того микроавтобуса, который не успел заблокировать дорогу».

У Александра Лукашенко другая версия произошедшего. Он сказал, что оппозиционеры приехали к границе сами, и, пройдя паспортный контроль и выехав в буферную зону, выбросили из машины Марию Колесникову прямо на ходу, а потом совершили побег в сторону украинской границы.

Президент также предупредил о возможных народных волнениях и в России.

[Александр Лукашенко, президент Беларуси]:

«Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия».

По словам президента, без него в Беларуси начнётся кризис.

[Александр Лукашенко, президент Беларуси]:

«Если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система. И следом покатилась бы Беларусь. Я не хочу сказать, что она катилась бы куда-то далеко… Я думаю, что далеко бы катилась».

Стоит отметить, что ранее из Беларуси также бежало несколько других оппозиционеров, включая главную соперницу Лукашенко на выборах Светлану Тихановскую. Она выехала в Литву и позже сказала, что сделала это под давлением.

Короткая ссылка на эту страницу: