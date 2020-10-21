Телеканал NTD

Парень придумал, что можно сделать из старых автопокрышек

Парень придумал, что можно сделать из старых автопокрышек
Парень придумал, что можно сделать из старых автопокрышек

Бразилец Амарильду Силва из Кампин-Гранди обратил внимание, что бродячие собаки часто спят в старых автомобильных покрышках. Поскольку выброшенных покрышек на улицах было много, ему пришла идея использовать их для собачьих лежанок.

Амарильду очищает покрышки, красит и вставляет внутрь мягкий матрас.

Мужчина открыл свою компанию и продаёт лежанки через Instagram. Они пользуются спросом: продано уже более 500 штук. Так он уже три года кормит семью.

Кроме того Амарильду стал делать из старых покрышек садовые контейнеры для цветов.

В свободное от работы время Амарильду работает волонтёром, помогая бездомным животным.

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