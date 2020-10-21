Парень придумал, что можно сделать из старых автопокрышек

Бразилец Амарильду Силва из Кампин-Гранди обратил внимание, что бродячие собаки часто спят в старых автомобильных покрышках. Поскольку выброшенных покрышек на улицах было много, ему пришла идея использовать их для собачьих лежанок.

Амарильду очищает покрышки, красит и вставляет внутрь мягкий матрас.

Мужчина открыл свою компанию и продаёт лежанки через Instagram. Они пользуются спросом: продано уже более 500 штук. Так он уже три года кормит семью.

Кроме того Амарильду стал делать из старых покрышек садовые контейнеры для цветов.



В свободное от работы время Амарильду работает волонтёром, помогая бездомным животным.