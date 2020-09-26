«Пластиковый пакет» оказался опасным существом

Однажды маленькая девочка увидела на пляже яркий «пластиковый пакет» и хотела поддеть его палкой. Отец был рядом и сразу понял, что это опасный морской обитатель.

Это была физалия, или португальский военный кораблик. Мужчина взял ветку и, приподняв, отнёс физалию в море. Физалия – это не одна особь, а плавающая колония полиповидных и медузоидных особей. На одном конце колонии – прозрачный пузырь, который напоминает парус. Он заполнен газом, размером до 30 см. На другом конце – щупальца. Для человека опасны именно они. Обычно они длиной полтора метра, но могут достигать и десяти.

При соприкосновении с кожей яд может вызвать ожог, а проникнув в лимфатические узлы – аллергическую реакцию.



Физалия обитает в тропической части Атлантики, в Тихом и Индийском океанах.