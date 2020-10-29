Тайфун «Молаве» ударил по Вьетнаму

На побережье центральной части Вьетнама обрушился тайфун «Молаве» – один из самых сильных для страны за..

На побережье центральной части Вьетнама обрушился тайфун «Молаве» – один из самых сильных для страны за последние 20 лет.

Скорость ветра достигает 135 километров в час. Стихия вырывает с корнем деревья. Сообщается о двоих погибших. Кроме того, 26 рыбаков пропали без вести. Их суда затонули, когда они пытались вернуться на берег. Для поиска людей направили два военных корабля.

Сотни тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Для ликвидации последствий разгула стихии мобилизовали 250 тысяч военных.

Прежде чем ударить по Вьетнаму, тайфун «Молаве» обрушился на Филиппины. Там сообщается о девятерых погибших и 12 пропавших без вести.

Для Вьетнама нынешний октябрь и без того выдался тяжёлым. В стране было худшее за десятилетия наводнение и сошло несколько смертоносных оползней. В центральной части Вьетнама погибло не менее 130 человек. Десятки по-прежнему числятся пропавшими без вести.

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