Канцлер Австрии: «Несомненно, это теракт»

Полиция Австрии продолжает искать людей, которые в понедельник вечером открыли огонь в нескольких местах в центре..

Полиция Австрии продолжает искать людей, которые в понедельник вечером открыли огонь в нескольких местах в центре Вены. В результате атаки, по меньшей мере, трое человек погибли, 14 были ранены.

Среди пострадавших один полицейский. Полиция сообщила, что застрелила одного из нападавших.

Подозреваемые стреляли в шести разных местах. Они были вооружены винтовками.

Канцлер Австрии назвал произошедшее терактом.

[Себастьян Курц, канцлер Австрии]:

«Обстановка с безопасностью очень напряжённая, особенно в федеральной столице Вене. Один преступник уничтожен. Однако несколько, вероятно, всё ещё в бегах. Нам известно, что они очень хорошо вооружены, у них есть автоматы, и у них хорошая профессиональная подготовка. Несомненно, это теракт».

Стрельба началась у синагоги в районе Зайтенштеттенгассе. Однако на тот момент она была закрыта. Полиция до сих пор выясняет, был ли теракт совершён на почве антисемитизма. При этом министр внутренних дел Австрии назвал убитого нападавшего «исламистским террористом».

Центр Вены перекрыт, выставлены полицейские кордоны, транспорт не ходит. Многие люди укрылись в барах и отелях. Полиция призвала жителей по возможности оставаться в безопасных местах и не выходить на улицу, пока будет продолжаться операция.

[Карл Нехаммер, министр внутренних дел Австрии]:

«Уважаемые жители Вены. Во-первых, если нет необходимости выходить из дома на работу, тогда, пожалуйста, оставайтесь дома. Во-вторых, избегайте центра города. И, в-третьих, если у родителей есть возможность, оставайтесь с детьми дома. Один день отсутствия им простят».

Мировые лидеры уже выразили соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Так, слова поддержки в Twitter написали президент США Дональд Трамп, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также премьер-министры Канады и Италии.

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