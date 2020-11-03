В Словакии две трети населения сдали тест на «ковид», из них 1% оказались заражены
Две трети населения Словакии прошли тестирование на коронавирус. Общенациональная проверка длилась два дня. По всей стране..
Дата загрузки: 2020-11-03
Тестирование было бесплатным и добровольным, детей младше десяти лет освободили.
[Игор Матович, премьер-министр Словакии]:
«Было протестировано три миллиона 625 тысяч человек. У 38 тысяч результат оказался положительным. Это примерно 1% всех протестированных».
Те, у кого «ковид» подтвердился, должны соблюдать карантин две недели и при необходимости лечиться. Взрослые, отказавшиеся сдавать анализы, также должны просидеть две недели на карантине.
Всем, у кого отрицательный результат на «ковид», выдали сертификаты. Только с ними можно продолжить ходить на работу. Также сертификаты нужны для входа в магазины второстепенной важности.
[сотрудница магазина]:
«Мы просим показать их выборочно. Люди нормально реагируют. Они рады предоставить информацию и показывают нам сертификат, а мы их благодарим».
[покупательница]:
«Думаю, это нормально. Это ответственность каждого человека. Надо хоть немного нести ответственности за своё здоровье».
[покупатель]:
«Если это необходимо, то люди должны получить этот (сертификат). Иначе сюда не войти. К сожалению, ситуация такова, и мы должны подчиняться».
Премьер-министр Игор Матович запустил общенациональную программу тестирования, чтобы избежать карантина. В начале эпидемии в Словакии было мало заражённых и умерших. Однако осенью началась вторая волна вспышки, и в последние недели за сутки регистрировали сотни и даже тысячи новых случаев коронавируса.
В ближайшие выходные в стране пройдёт повторное массовое тестирование. По мнению властей, это обеспечит наилучший эффект для сдерживания эпидемии.
В Словакии зарегистрировано более 60 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 200 человек.
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