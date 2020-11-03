В Словакии две трети населения сдали тест на «ковид», из них 1% оказались заражены

Две трети населения Словакии прошли тестирование на коронавирус. Общенациональная проверка длилась два дня. По всей стране..

Две трети населения Словакии прошли тестирование на коронавирус. Общенациональная проверка длилась два дня. По всей стране работали почти 5000 временных медицинских пунктов. Тестирование проводили 50 тысяч специалистов.

Тестирование было бесплатным и добровольным, детей младше десяти лет освободили.

[Игор Матович, премьер-министр Словакии]:

«Было протестировано три миллиона 625 тысяч человек. У 38 тысяч результат оказался положительным. Это примерно 1% всех протестированных».

Те, у кого «ковид» подтвердился, должны соблюдать карантин две недели и при необходимости лечиться. Взрослые, отказавшиеся сдавать анализы, также должны просидеть две недели на карантине.

Всем, у кого отрицательный результат на «ковид», выдали сертификаты. Только с ними можно продолжить ходить на работу. Также сертификаты нужны для входа в магазины второстепенной важности.

[сотрудница магазина]:

«Мы просим показать их выборочно. Люди нормально реагируют. Они рады предоставить информацию и показывают нам сертификат, а мы их благодарим». [покупательница]:

«Думаю, это нормально. Это ответственность каждого человека. Надо хоть немного нести ответственности за своё здоровье». [покупатель]:

«Если это необходимо, то люди должны получить этот (сертификат). Иначе сюда не войти. К сожалению, ситуация такова, и мы должны подчиняться».

Премьер-министр Игор Матович запустил общенациональную программу тестирования, чтобы избежать карантина. В начале эпидемии в Словакии было мало заражённых и умерших. Однако осенью началась вторая волна вспышки, и в последние недели за сутки регистрировали сотни и даже тысячи новых случаев коронавируса.

В ближайшие выходные в стране пройдёт повторное массовое тестирование. По мнению властей, это обеспечит наилучший эффект для сдерживания эпидемии.

В Словакии зарегистрировано более 60 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 200 человек.

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