Итальянских детей вместо школы учат на морском пляже Пандемия вдохновляет людей по-новому взглянуть на жизнь, в том числе и на способ обучения детей. Так,.. Дата загрузки: 2020-11-04

Пандемия вдохновляет людей по-новому взглянуть на жизнь, в том числе и на способ обучения детей. Так, в итальянском курортном городе Васто школьные классы переместили на пляж. Теперь преподаватели могут работать продуктивнее, а дети лучше усваивают уроки.

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