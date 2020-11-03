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Итальянских детей вместо школы учат на морском пляже

Итальянских детей вместо школы учат на морском пляже

Пандемия вдохновляет людей по-новому взглянуть на жизнь, в том числе и на способ обучения детей. Так,..

Дата загрузки: 2020-11-04

Пандемия вдохновляет людей по-новому взглянуть на жизнь, в том числе и на способ обучения детей. Так, в итальянском курортном городе Васто школьные классы переместили на пляж. Теперь преподаватели могут работать продуктивнее, а дети лучше усваивают уроки.
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