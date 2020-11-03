Где находится дом, построенный роботом-каменщиком
В Великобритании вскоре появится первый дом, построенный роботом-каменщиком. Он укладывает кирпичи в два раза быстрее человека...
Дата загрузки: 2020-11-04
В Великобритании вскоре появится первый дом, построенный роботом-каменщиком. Он укладывает кирпичи в два раза быстрее человека. Однако технология не угрожает рабочим местам, поскольку квалифицированные специалисты будут по-прежнему нужны.
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