Стрелявший в прохожих в Вене заявлял о преданности ИГИЛ

Этот человек, как предполагается, совершил смертоносное нападение в центре Вены, в результате которого четыре человека погибли..

Этот человек, как предполагается, совершил смертоносное нападение в центре Вены, в результате которого четыре человека погибли и более 10 получили ранения. При этом семеро находятся в критическом состоянии.

Своё заявление он записал до атаки, обнародовав его через новостное агентство Amaq News. Он называет себя Абу Дагнах аль-Албани. Однако, как предполагается, его настоящее имя – Куйтим Фейзулай, и родом он из Северной Македонии.

На видео он, вооружённый винтовкой, пистолетом и мачете, заявляет о преданности лидеру «Исламского государства» – группировки, запрещённой в России и других странах.

В воскресенье вечером 20-летний Фейзулай открыл огонь по прохожим в центре Вены. Позже его застрелила прибывшая на место полиция. Предполагается, что у нападавшего было несколько сообщников, однако они уже успели покинуть столицу Австрии.

Эта небольшая горная деревушка в Северной Македонии – место, откуда родом семья мужчины. Здесь живут его бабушка и дедушка. Они говорят, что Куйтим периодически их навещал.

[дедушка нападавшего]:

«Он каждый год приезжал со своей семьёй. Куйтим также приходил в квартиру своих родителей в Вене, но у него была собственная квартира. Никто не знает, что он там делал».

В апреле 2019 года молодого человека посадили в тюрьму, поскольку он хотел отправиться в Сирию и присоединиться к ИГИЛ.

[журналист]:

«Два года назад он пробыл в заключении три месяца?» [дедушка нападавшего]:

«Да, два года назад он был в тюрьме. Но не три месяца, а 18 месяцев. И ещё четыре месяца в Турции. Когда его поймали в Турции, он провёл четыре месяца в тюрьме там, а потом его переправили в Австрию. Так что, Куйтима убили?» [журналист]:

«Да, сообщают, что его убили. Что тут скажешь, он сам довёл до такого».

Жители деревни говорят, что хорошо знают семью нападавшего.

[Фадил Лимани, местный житель]:

«Я слышал о его родителях и его семье только хорошее. Он родился в Австрии и жил там. Я не знаю, где он учился и ходил в школу».

После атаки полиция развернула масштабную операцию по поиску возможных соучастников. В целом по всей Австрии уже задержали 14 человек. В 18 домах провели обыски.

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