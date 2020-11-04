Выборы в США: Байден лидирует, но всё может измениться

В США продолжается подсчёт голосов после президентских выборов. Он определит, останется ли Дональд Трамп в кресле..

В США продолжается подсчёт голосов после президентских выборов. Он определит, останется ли Дональд Трамп в кресле президента ещё на четыре года или же должность займёт бывший вице-президент США Джо Байден.

В некоторых штатах уже назвали победителей. Пока лидирует Байден.

В основном, расстановка сил такая же, как и во время выборов 2016 года, когда соперником Трампа была Хиллари Клинтон. Единственный штат, который сменил цвет с красного на синий – это пока Аризона. То есть во время прошлых выборов там победил Трамп. Теперь же большинство проголосовало за Байдена.

Исход голосования определят самые густонаселённые штаты, такие как Мичиган, Висконсин и Пенсильвания. При этом там подсчёт голосов может затянуться, поскольку миллионы избирателей отправили свои бюллетени по почте.

[Крис Кан, репортёр Reuters]:

«Похоже, Джо Байден выиграл в Аризоне. Дональд Трамп взял «солнечный пояс». Он победил во Флориде. Он, вероятно, побеждает в Джорджии. Результаты обоих соперников почти равны в Северной Каролине. Но там Трамп тоже побеждает».

В США выборы президента – непрямые. То есть считают не простое большинство, а число голосов выборщиков от каждого штата. Их определяют в зависимости от плотности населения. При этом выборщики обязаны проголосовать за того кандидата, которого выбрало большинство избирателей штата.

Коллегия выборщиков состоится 14 декабря. Для победы любому из кандидатов нужно получить не менее 270 голосов из 538 выборщиков. И хотя имя победителя станет известно уже скоро, но официально его объявят только 6 января.

Джо Байден уже выразил уверенность, что победил в гонке. Он также призвал своих сторонников сохранять терпение, поскольку подсчёт бюллетеней может занять несколько дней.

Дональд Трамп же объявил, что не согласен с таким положением дел и будет оспаривать включение бюллетеней, доставленных уже после закрытия избирательных участков.

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