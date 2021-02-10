Старейший человек Европы переболел COVID-19
Старейший человек Европы, французская монахиня сестра Андре пережила COVID-19 и теперь планирует отпраздновать свой 117 день..
Дата загрузки: 2021-02-10
Люсиль Рандон взяла себе имя сестры Андре, когда постриглась в монахини в 1944 году. Сейчас она живёт в доме престарелых в Тулоне на юге Франции.
Положительный тест на коронавирус она сдала 16 января. После этого была в изоляции от других постояльцев. Однако симптомы у неё так и не проявились.
[Давид Тавелла, работник дома престарелых]:
«Вы переживали из-за COVID?»
[Люсиль Рандон, 117 лет, старейший человек Европы]:
«Нет, я не знала, что заболела».
[Давид Тавелла, работник дома престарелых]:
«Но вы боялись заразиться?»
[Люсиль Рандон, 117 лет, старейший человек Европы]:
«Нет, я не боялась, потому что я не боюсь умирать».
[Давид Тавелла, работник дома престарелых]:
«Почему Бог до сих пор вас не забрал?»
[Люсиль Рандон, 117 лет, старейший человек Европы]:
«Не знаю, но он пока не пришёл за мной. Может быть потому, что считает, что я недостаточно свободна или недостаточно серьёзна».
Люсиль Рандон родилась в 1904 году. Она второй старейший человек планеты после японки Канэ Танаки. 2 января ей исполнилось 118 лет.
[Давид Тавелла, работник дома престарелых]:
«Наши постояльцы смогут выйти из своих комнат, вместе поесть, поучаствовать в мероприятиях. И день рождения сестры Андре выпал на все эти события. Это позволит снова собрать всех вместе. Всё это благодаря нашей старейшей постоялице».
Примечательно, что в список 20 старейших людей планеты, который составляет Геронтологическая исследовательская группа, входят одни женщины.
Короткая ссылка на эту страницу: