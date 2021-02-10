Старейший человек Европы переболел COVID-19

Старейший человек Европы, французская монахиня сестра Андре пережила COVID-19 и теперь планирует отпраздновать свой 117 день..

Старейший человек Европы, французская монахиня сестра Андре пережила COVID-19 и теперь планирует отпраздновать свой 117 день рождения.

Люсиль Рандон взяла себе имя сестры Андре, когда постриглась в монахини в 1944 году. Сейчас она живёт в доме престарелых в Тулоне на юге Франции.

Положительный тест на коронавирус она сдала 16 января. После этого была в изоляции от других постояльцев. Однако симптомы у неё так и не проявились.

[Давид Тавелла, работник дома престарелых]:

«Вы переживали из-за COVID?» [Люсиль Рандон, 117 лет, старейший человек Европы]:

«Нет, я не знала, что заболела». [Давид Тавелла, работник дома престарелых]:

«Но вы боялись заразиться?» [Люсиль Рандон, 117 лет, старейший человек Европы]:

«Нет, я не боялась, потому что я не боюсь умирать». [Давид Тавелла, работник дома престарелых]:

«Почему Бог до сих пор вас не забрал?» [Люсиль Рандон, 117 лет, старейший человек Европы]:

«Не знаю, но он пока не пришёл за мной. Может быть потому, что считает, что я недостаточно свободна или недостаточно серьёзна».

Люсиль Рандон родилась в 1904 году. Она второй старейший человек планеты после японки Канэ Танаки. 2 января ей исполнилось 118 лет.

[Давид Тавелла, работник дома престарелых]:

«Наши постояльцы смогут выйти из своих комнат, вместе поесть, поучаствовать в мероприятиях. И день рождения сестры Андре выпал на все эти события. Это позволит снова собрать всех вместе. Всё это благодаря нашей старейшей постоялице».

Примечательно, что в список 20 старейших людей планеты, который составляет Геронтологическая исследовательская группа, входят одни женщины.

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