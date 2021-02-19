Пропавших в Пакистане международных альпинистов признали погибшими

Власти Пакистана признали погибшими троих альпинистов, которые пропали без вести на горе К2. Это 47-летний исландец,..

[Саджид Садпара, сын погибшего пакистанца]:

«Наша семья потеряла очень доброго отца, а пакистанский народ потерял храброго и предприимчивого человека, который любил горы и любил Пакистан».

Власти Пакистана признали погибшими троих альпинистов, которые пропали без вести на горе К2. Это 47-летний исландец, 33-летний чилиец и 45-летний пакистанец.

Контакт с альпинистами был потерян 5 февраля. С тех пор велась масштабная поисковая операция с привлечением военных.

[представитель семей погибших альпинистов]:

«Семья Джона Снорри хотела бы выразить благодарность властям Пакистана, Чили и Исландии за их усилия в поиске наших близких. Мы не сомневаемся, что масштабы задействованных исследований и технологий были беспрецедентными. Надеюсь, это сделает маршрут безопаснее для будущих альпинистов. Очень помогла и армия Пакистана, предоставив ресурсы».

Гималайский пик К2 – вторая по высоте горная вершина в мире. Взбираться на неё зимой особенно опасно. Впервые это удалось сделать лишь в январе этого года непальским альпинистам.

При этом за день до пропажи международной группы стало известно о гибели на К2 альпиниста из Болгарии.

Родственники пропавших альпинистов уверены, что им удалось добраться до вершины. В последний раз они выходили на связь всего в 300 метрах от неё.

[представитель семей погибших альпинистов]:

«Все трое были сильными альпинистами, имеющими смелость творить историю и подняться на вершину К2 зимой. Учитывая время последнего телефонного контакта с Джоном Снорри, мы уверены, что они добрались до вершины. Что-то случилось на спуске».

Власти Пакистана говорят, что продолжат искать тела погибших.

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