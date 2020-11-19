Австралиец продаёт свой фэнтезийный парк по частям

Это «Пеноларайя» – детский парк в Австралии с фэнтезийными декорациями и миниатюрными железными дорогами, расположенный на..

Это «Пеноларайя» – детский парк в Австралии с фэнтезийными декорациями и миниатюрными железными дорогами, расположенный на площади в 2300 квадратных метров.

Создатель парка Грэм Рассел говорит, что увлекаться поездами начал ещё в детстве.

[Грэм Рассел, создатель парка]:

«Мне подарили электрический поезд в девять лет. Отец отвёл меня к сослуживцам, у которых в гаражах были огромные макеты. Я был просто в восторге».

Учась на последнем курсе школы дизайна, Рассел приобрёл эту землю и начал строительство. Вместе с ним в проекте стала участвовать и Роуз Землани.

[Роуз Землани, создательница парка]:

«Я и не подозревала, что придётся переносить брёвна и большие камни и вообще выполнять сложную физическую работу. А также выполнять свои прямые обязанности. Но я справилась».

На строительство ушло около десяти лет. Однако в 2014 году магия стала угасать. Трассу, которая здесь проходила, закрыли, чтобы сделать объездной путь. В итоге посетителей стало значительно меньше. В 2018 землю решено было продать.

[Роуз Землани, создательница парка]:

«Для нас это не было сложным решением, он просто знал, что не может продолжать. Это дело просто не выживет». [Грэм Рассел, создатель парка]:

«Настало время переезжать, перевернуть новую страницу моей жизни. И Роуз тоже не будет стоять на месте».

Каждую декорацию «Пеноларайи» нужно продать до середины декабря. Новый владелец участка пожелал, чтобы здесь не осталось ничего от этого парка.

Грэм собирается переезжать в сельскую местность в штате Аделаида. Говорит, ещё долго будет скучать по привычному шуму своего парка.

Короткая ссылка на эту страницу: