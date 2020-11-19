В Нью-Дели почти ничего не видно из-за смога

Эпидемия COVID-19 – не единственная проблема жителей индийской столицы. В Нью-Дели нечем дышать из-за тяжёлого смога, что ещё больше усугубляет последствия для коронавирусных больных. Видимость на дорогах также плохая.

На затруднённость дыхания жалуются и здоровые люди.

[жительница Нью-Дели]:

«Воздух стал значительно грязнее на следующий день после Дивали. В эти дни много смога, у нас проблемы». [житель Нью-Дели]:

«Утром трудно дышать. Сейчас есть небольшой ветер, поэтому люди выходят прогуляться. А утром ветра нет, и смог вредит нашим лёгким».

Качество воздуха в Нью-Дели ежегодно ухудшается в октябре-ноябре из-за сжигания стерни на полях, работы угольных электростанций, автомобильного движения и безветренной погоды. Однако сейчас оно – одно из самых плохих за многие годы наблюдений.

Индекс качества воздуха в настоящее время – на отметке в 194 пункта по 500-бальной шкале. Показатель в 150 пунктов учёные уже называют «нездоровым», а в 200 пунктов – «очень нездоровым». Хорошим воздух считается при показателе до 50 пунктов, умеренным – до 100.

В нынешней ситуации всем без исключения жителям столицы советуют ограничить пребывание на открытом воздухе, а детям и людям с респираторными заболеваниями рекомендуют вообще не выходить из дома.

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