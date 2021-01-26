Австралийцы готовятся к жизни без Google

Австралийцы готовятся к возможному будущему без Google. Такая вероятность появилась на фоне противоречий между федеральным правительством..

Австралийцы готовятся к возможному будущему без Google. Такая вероятность появилась на фоне противоречий между федеральным правительством и материнской компаний поисковика – Alphabet.

Google объявил, что заблокирует свою поисковую систему в Австралии, если правительство введёт новое правило. Оно заставит Google и Facebook платить медийным компаниям за право использовать их контент.

Директор Центра ответственных технологий Питер Льюис говорит, что Google должен уважать решения страны.

[Питер Льюис, эксперт по цифровым технологиям]:

«Конечно, они должны платить. Предложение австралийского парламента – это результат 18 месяцев тщательной разработки. Оно пользуется поддержкой всех основных партий, одобрено всеми основными новостными организациями, это хорошая политика для регулирования крупных технологических компаний. И компании должны признать, что, когда они работают в условиях демократии, то должны применяться законы страны».

Австралийцы в основном поддерживают планы правительства.

[жительница Сиднея]:

«Если компания хочет вести бизнес в Австралии, то должна следовать её законам. Если правительство говорит, что она должна платить за новостной контент, то она должна платить. Таковы наши правила». [житель Сиднея]:

«Немного переживаю. Но, как говорится, что тут можно поделать?» [житель Сиднея]:

«Большая часть нашего бизнеса основана на Google, Google ads, Google analytics. Интересно посмотреть, куда мы придём. Но это только начало. Посмотрим».

Google говорит, что закон слишком широкий и даже ограниченный инструмент поиска будет для компании рискованным.

[Питер Льюис, эксперт по цифровым технологиям]:

«Я надеюсь, что Google будет уважать своих пользователей в Австралии и признает, что сети, подобные Google и Facebook, сильны благодаря пользователям. Если они будут относиться к ним с пренебрежением, то не будут успешными компаниями».

Google не раскрывает объёмы своих продаж в Австралии. Однако известно, что реклама в результатах поиска в целом приносит компании больше всего прибыли.

Короткая ссылка на эту страницу: