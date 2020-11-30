Ни одного заражённого: симфонический оркестр репетирует благодаря экспресс-тестам на COVID
Музыканты Лондонского симфонического оркестра не репетировали вместе несколько месяцев. К совместной работе они смогли вернуться благодаря..
Дата загрузки: 2020-12-01
Музыканты Лондонского симфонического оркестра не репетировали вместе несколько месяцев. К совместной работе они смогли вернуться благодаря экспресс-тестам на коронавирус. Их точность – 95%.
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