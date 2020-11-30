Телеканал NTD

Ни одного заражённого: симфонический оркестр репетирует благодаря экспресс-тестам на COVID

Ни одного заражённого: симфонический оркестр репетирует благодаря экспресс-тестам на COVID

Музыканты Лондонского симфонического оркестра не репетировали вместе несколько месяцев. К совместной работе они смогли вернуться благодаря..

Дата загрузки: 2020-12-01

Музыканты Лондонского симфонического оркестра не репетировали вместе несколько месяцев. К совместной работе они смогли вернуться благодаря экспресс-тестам на коронавирус. Их точность – 95%.
Короткая ссылка на эту страницу:
Читать...
© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне