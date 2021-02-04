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Полиция выдвинула против Аун Сан Су Чжи новые обвинения

Полиция выдвинула против Аун Сан Су Чжи новые обвинения

Полиция Мьянмы выдвинула обвинения против свергнутого лидера страны Аун Сан Су Чжи. Ей вменяют незаконный ввоз..

Дата загрузки: 2021-02-04

Полиция Мьянмы выдвинула обвинения против свергнутого лидера страны Аун Сан Су Чжи. Ей вменяют незаконный ввоз радиооборудования. Как указано в протоколе, на время расследования до 15 февраля она будет под арестом.

Ранее армия Мьянмы осуществила государственный переворот, не захотев признать победу партии Су Чжи на выборах в ноябре прошлого года. Под арест взяли не только лидера оппозиции, но также президента страны и несколько других политиков.

Между тем в крупнейшем городе страны, Янгоне, зазвенели сковородки и кастрюли, а также загудели клаксоны автомобилей. Так люди выражают недовольство переворотом и обвинениями в адрес Аун Сан Су Чжи.

А в среду 70 больниц и медицинских центров по всей Мьянме в знак протеста прекратили работу.

Выразили обеспокоенность и в ООН.

[Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь Генерального секретаря ООН]:
«Мы продолжаем и будем продолжать призывать к немедленному освобождению её, президента и других лиц, которых военные задержали в последние несколько дней. Я думаю, что обвинения, выдвинутые против неё, ещё больше подрывают верховенство закона и демократические нормы в Мьянме».

Аун Сан Су Чжи – лауреат Нобелевской премии мира. На выборах в ноябре прошлого года её партия «Национальная лига за демократию» победила с большим отрывом. Однако позже армия отказалась признавать результаты голосования, обвинив Су Чжи в махинациях. После этого она захватила власть и ввела в стране режим чрезвычайного положения.

В протоколе обыска дома Аун Сан Су Чжи говорится, что у неё изъяли шесть незаконно ввезённых в страну раций. Что касается президента, его обвиняют в нарушении карантинных правил во время избирательной кампании.

По данным источников, Аун Сан Су Чжи поместили под домашний арест в столице Нейпьидо. Она здорова, перемещать её куда-либо пока не планируют.
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