Полиция выдвинула против Аун Сан Су Чжи новые обвинения

Полиция Мьянмы выдвинула обвинения против свергнутого лидера страны Аун Сан Су Чжи. Ей вменяют незаконный ввоз радиооборудования. Как указано в протоколе, на время расследования до 15 февраля она будет под арестом.

Ранее армия Мьянмы осуществила государственный переворот, не захотев признать победу партии Су Чжи на выборах в ноябре прошлого года. Под арест взяли не только лидера оппозиции, но также президента страны и несколько других политиков.

Между тем в крупнейшем городе страны, Янгоне, зазвенели сковородки и кастрюли, а также загудели клаксоны автомобилей. Так люди выражают недовольство переворотом и обвинениями в адрес Аун Сан Су Чжи.

А в среду 70 больниц и медицинских центров по всей Мьянме в знак протеста прекратили работу.

Выразили обеспокоенность и в ООН.

[Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь Генерального секретаря ООН]:

«Мы продолжаем и будем продолжать призывать к немедленному освобождению её, президента и других лиц, которых военные задержали в последние несколько дней. Я думаю, что обвинения, выдвинутые против неё, ещё больше подрывают верховенство закона и демократические нормы в Мьянме».

Аун Сан Су Чжи – лауреат Нобелевской премии мира. На выборах в ноябре прошлого года её партия «Национальная лига за демократию» победила с большим отрывом. Однако позже армия отказалась признавать результаты голосования, обвинив Су Чжи в махинациях. После этого она захватила власть и ввела в стране режим чрезвычайного положения.

В протоколе обыска дома Аун Сан Су Чжи говорится, что у неё изъяли шесть незаконно ввезённых в страну раций. Что касается президента, его обвиняют в нарушении карантинных правил во время избирательной кампании.

По данным источников, Аун Сан Су Чжи поместили под домашний арест в столице Нейпьидо. Она здорова, перемещать её куда-либо пока не планируют.

Короткая ссылка на эту страницу: