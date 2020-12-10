Яркие пиньяты – неотъемлемый атрибут Рождества в Мексике

Эти красочные изделия из бумаги называются пиньяты. Неотъемлемый атрибут Рождества в Мексике. Собираясь большой компанией, люди..

Эти красочные изделия из бумаги называются пиньяты. Неотъемлемый атрибут Рождества в Мексике. Собираясь большой компанией, люди всех возрастов разбивают их палкой, и оттуда сыпятся сладости.

Такие мастерские по производству пиньят расположены по всей стране. Пиньяты изготавливают из картона и папье-маше. На основу наклеивают разноцветную бумагу.

Разбивание пиньяты символизирует борьбу человека с искушениями и желание уничтожить зло. Сладости – символ поощрения от высших сил.

[Мария Дель Росио, мастерица]:

«Семь острых концов представляют семь смертных грехов. А те, которые с пятью концами, символизируют Вифлеемскую звезду».

Сегодня изготовители этих традиционных украшений обеспокоены падением продаж из-за пандемии. Кроме того, недавно президент Мексики сказал, что мексиканцам не стоит в это Рождество собираться большими компаниями с друзьями и родственниками.

[Мария де Лурдес Ортис, продавщица пиньят]:

«Мы просто просим власти не лишать нас источника дохода. Несправедливо, что последние шесть месяцев большие магазины оставались открытыми, а нас закрывали и наказывали. <…> Они не должны беспокоить нас сейчас, потому что у нас всего месяц, чтобы продать продукт и получить годовую выручку».

Как появились пиньяты, доподлинно неизвестно. Некоторые говорят, что их обнаружил Марко Поло во время путешествия по Китаю. Затем привёз в Европу, откуда традиция попала в Мексику.

Другие говорят, что пиньяты делали ещё во времена ацтеков. Согласно легенде, церемония разбивания была призвана вызвать грозу и ливень.

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