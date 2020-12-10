На Facebook подают судебный иск за нарушение антимонопольного законодательства

Федеральная торговая комиссия США и почти каждый штат страны подали судебный иск на Facebook. В документе..

Федеральная торговая комиссия США и почти каждый штат страны подали судебный иск на Facebook. В документе говорится, что социальная сеть нарушила антимонопольное законодательство и что её необходимо разделить на более мелкие компании.

Это может привести к тому, что Facebook будет вынужден продать две крупные платформы, находящиеся под его управлением, – Instagram и WhatsApp.

Коалиция включает 46 штатов, Вашингтон и территорию Гуам. Возглавляет её генеральный прокурор Нью-Йорка Летита Джеймс. Они обвиняют компанию в использовании своего доминирования в индустрии с целью уничтожать любую конкуренцию.

[Летита Джеймс, генеральный прокурор Нью-Йорка]:

«В течение примерно десятилетия Facebook использовал своё доминирование и монополию, чтобы крушить мелких конкурентов, а также подавлять конкуренцию в целом. И всё это за счёт рядовых пользователей».

Истцы обвиняют Facebook в покупке конкурентов. Особое внимание уделили приобретению Instagram за миллиард долларов, а также мессенджера WhatsApp за 19 миллиардов.

[Летита Джеймс, генеральный прокурор Нью-Йорка]:

«Facebook пытается высосать каждую каплю кислорода из комнаты, где находятся более маленькие компании, отказавшиеся от слияния… Он также посылает очень чёткий сигнал для индустрии: не вставайте на пути Facebook, в противном случае, как сказал один глава технологической компании, вы познаете гнев Марка».

Глава Facebook Марк Цукерберг сказал своим сотрудникам в июле, что соцсеть будет всеми силами противостоять любым попыткам в судебном порядке раздробить компанию. Он также назвал это угрозой существованию Facebook.

Напомним, в октябре Министерство юстиции США подало в суд на Google, который входит в холдинг Alphabet, обвинив компанию в использовании своего влияния на рынке для уничтожения конкурентов.

Эти два иска открыли самые крупные антимонопольные дела за десятилетия. Акции Facebook уже упали на 2%.

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