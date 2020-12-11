Потерянное поколение: дети эпохи «Исламского государства» по-прежнему не имеют документов

Исключённые из жизни, очернённые и иногда просто забытые. Такую цену платит целое поколение иракских детей, которые..

Исключённые из жизни, очернённые и иногда просто забытые. Такую цену платит целое поколение иракских детей, которые родились в эпоху ИГИЛ – группировки, запрещённой в России и многих других странах.

Это дети предполагаемых боевиков «Исламского государства». Многие живут в лагере «Хассан Шам» на севере Ирака. Внучка этой женщины родилась при правлении ИГИЛ в провинции Салах-эд-Дин. Её родителей поженил местный мулла. Однако этот документ власти Ирака не признают.

[жительница Ирака]:

«Во времена ИГИЛ свидетельство о браке мог выдать только мулла. Суды или правительство их не давали. А свидетельства ИГИЛ правительство Ирака считает недействительными. Мы порвали его и выбросили. Теперь нам нужно свидетельство правительства, но оно стоит денег».

В другой палатке пятилетняя Аиша продолжает спрашивать про своего отца, который пропал, присоединившись к ИГИЛ.

[жительница Ирака]:

«Если бы у меня был муж, я бы не сидела в лагере. Он бы ходил на работу, мы бы сняли дом и жили бы там. Он бы работал, а я бы сидела дома. Моя дочь спрашивает: «Мой папа в тюрьме?» Я отвечаю, что он не в тюрьме. Жизнь после ИГИЛ очень плохая. Дети не ходят в школу, правительство нас не принимает».

Женщина говорит, что должна развестись, чтобы получить идентификационное свидетельство для дочери. Однако денег на юристов у неё нет.

[жительница Ирака]:

«У нас нет будущего. Иногда я думаю, что было бы лучше, если бы тогда в Мосуле нас убили».

Эксперты говорят, что в таком бедственном положении оказались многие жители Ирака.

[Абдельазиз аль-Шаммари, глава организации развития]:

«Есть дети, которым больше шести лет, но у них всё ещё нет идентификационных документов. Это большая проблема, поскольку дети не могут ходить в школы, не могут пользоваться своими правами. Это будет ущербное поколение».

Без документов в основном остаются дети, которые были рождены на территориях, подконтрольных ИГИЛ с 2014 по 17 год. По оценкам международных организаций, таких детей может быть до 45 тысяч.

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