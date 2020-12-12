«Ледяной» дождь в Киеве: как прохожие скатывались по Андреевскому спуску 10 декабря в украинской столице случился настоящий катаклизм – «ледяной» дождь. Все улицы покрыло слоем льда,.. Дата загрузки: 2020-12-12

10 декабря в украинской столице случился настоящий катаклизм – «ледяной» дождь. Все улицы покрыло слоем льда, из-за которого пешеходы зачастую просто скользили. Одна камера засняла прохожих на Андреевском спуске. Битву со льдом выиграли не все.

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