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Как Санта поговорил с малышкой на языке жестов

Как Санта поговорил с малышкой на языке жестов
Как Санта поговорил с малышкой на языке жестов

В дни рождественских праздников малышка Мали с мамой приехали в один из торговых центров Великобритании. Мама хотела, чтобы дочка увидела Санту и посидела у него на руках.

В свои три года Мали не может говорить. Женщина предупредила Санту об особенностях девочки и сказала, что учит её жестовому языку. Санта был готов к такой ситуации и начал жестами общаться с девочкой. Он спросил, какой подарок Мали хочет получить на Рождество. Она улыбнулась и стала ему отвечать. Как общались девочка и Санта, смотрите видео.

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