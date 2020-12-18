В Омске компьютеры с айтрекером помогают детям-инвалидам общаться
Детям с церебральным параличом и не умеющим говорить и так трудно чему-либо учиться, а во время..
Дата загрузки: 2020-12-18
Детям с церебральным параличом и не умеющим говорить и так трудно чему-либо учиться, а во время пандемии они и вовсе остались без занятий со специалистами. В Омске решили эту проблему с помощью компьютеров, оснащённых системой отслеживания глаз. Такая «умная» техника позволяет детям получать новые знания и общаться с родителями.
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