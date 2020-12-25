Телеканал NTD

Кто стал другом лабрадора?

Кто стал другом лабрадора?
Кто стал другом лабрадора?

Чёрный лабрадор часто убегал из дома. Однажды хозяева собаки решили проследить за ней.

Оказывается, собака бегала в сарай, чтобы быть рядом с лошадью. Как проходила встреча друзей, смотрите видео.

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