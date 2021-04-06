Циклон «Сероя» обрушился на Индонезию: около 100 погибших

Не менее 97 человек погибли, несколько десятков числятся пропавшим без вести в Индонезии в результате нашествия..

Не менее 97 человек погибли, несколько десятков числятся пропавшим без вести в Индонезии в результате нашествия тропического циклона «Сероя». Стихия обрушилась на море Саву в понедельник, вызвав волны высотой до 6 метров.

Циклон ударил по группе островов на юго-востоке архипелага. Начались наводнения и оползни.

Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Ведутся эвакуации.

Спасательным работам мешают рухнувшие мосты, упавшие деревья и непогода в ряде районов.

Через некоторые деревни продолжают течь сильные потоки воды глубиной 3-4 метра. Люди спасаются на крышах.

[эвакуированная]:

«Наш дом находится в горах, нам пришлось демонтировать цинковую крышу. Мы выбрались через заднюю дверь с помощью верёвки». [эвакуированный]:

«Всё пропало. Мы спасли лишь то, что смогли. Наша жизнь важнее вещей. Если бы мы стали спасать вещи, то могли бы погибнуть».

В целом в результате наводнений в Индонезии пострадало около 30 тысяч человек. Некоторые разместились в эвакуационных центрах.

Президент Джоко Видодо выразил соболезнования семьям погибших и распорядился предоставить немедленную помощь пострадавшим.

Метеорологи предупреждают, что в ближайшие часы циклон может набрать ещё большую силу. При этом из Индонезии он уходит.

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