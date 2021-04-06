Циклон «Сероя» обрушился на Индонезию: около 100 погибших
Не менее 97 человек погибли, несколько десятков числятся пропавшим без вести в Индонезии в результате нашествия..
Дата загрузки: 2021-04-06
Циклон ударил по группе островов на юго-востоке архипелага. Начались наводнения и оползни.
Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Ведутся эвакуации.
Спасательным работам мешают рухнувшие мосты, упавшие деревья и непогода в ряде районов.
Через некоторые деревни продолжают течь сильные потоки воды глубиной 3-4 метра. Люди спасаются на крышах.
[эвакуированная]:
«Наш дом находится в горах, нам пришлось демонтировать цинковую крышу. Мы выбрались через заднюю дверь с помощью верёвки».
[эвакуированный]:
«Всё пропало. Мы спасли лишь то, что смогли. Наша жизнь важнее вещей. Если бы мы стали спасать вещи, то могли бы погибнуть».
В целом в результате наводнений в Индонезии пострадало около 30 тысяч человек. Некоторые разместились в эвакуационных центрах.
Президент Джоко Видодо выразил соболезнования семьям погибших и распорядился предоставить немедленную помощь пострадавшим.
Метеорологи предупреждают, что в ближайшие часы циклон может набрать ещё большую силу. При этом из Индонезии он уходит.
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