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Инженер без рук разрабатывает протезы с искусственным интеллектом

Инженер без рук разрабатывает протезы с искусственным интеллектом

Венгерский инженер разрабатывает «умные» протезы конечностей, работающие с помощью искусственного интеллекта. Он сам лишился рук из-за..

Дата загрузки: 2021-01-08

Венгерский инженер разрабатывает «умные» протезы конечностей, работающие с помощью искусственного интеллекта. Он сам лишился рук из-за менингита. Теперь пытается разработать устройства, которые реагировали бы интуитивно и в реальном времени.
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