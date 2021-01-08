Инженер без рук разрабатывает протезы с искусственным интеллектом
Венгерский инженер разрабатывает «умные» протезы конечностей, работающие с помощью искусственного интеллекта. Он сам лишился рук из-за..
Дата загрузки: 2021-01-08
Венгерский инженер разрабатывает «умные» протезы конечностей, работающие с помощью искусственного интеллекта. Он сам лишился рук из-за менингита. Теперь пытается разработать устройства, которые реагировали бы интуитивно и в реальном времени.
Короткая ссылка на эту страницу:
Короткая ссылка на эту страницу: