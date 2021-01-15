В Боливии показали артефакты времён исчезнувшей культуры Тиуанако
Боливийские археологи показали находки, относящиеся к доколониальной индейской культуре Тиуанако. Её центром был одноимённый древний город,..
Дата загрузки: 2021-01-15
Учёные обнаружили эти артефакты в 2019 году рядом с храмом Каласасайя. Публике их демонстрируют впервые. Среди находок – ритуальные сосуды, а также ножи и другие изделия.[Карлос Лемус, археолог]:
«Они очень особенные, поскольку найдены в том месте, где, вероятно, проводили ритуалы. Возможно, это связано с жертвоприношениями или каким-то мировоззрением представителей доиспанской цивилизации Тиуанако».
Цивилизация Тиуанако начала формироваться в XVI веке до нашей эры и закончила существование в конце XII века нашей эры. Это малоизученная культура, и подлинные причины её исчезновения не известны. Некоторые считают, что народ этой цивилизации создал одну из первых империй в Андах.[Карлос Лемус, археолог]:
«Эти находки и информация, связанная с ними, очень важны. Они помогут лучше понять, как образовалось государство Тиуанако».
В эпоху культуры Тиуанако был распространён язык пукина, который исчез в XIX веке. Его носители стали говорить на испанском и кечуа.
Древний город Тиуанако входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Короткая ссылка на эту страницу: