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В Боливии показали артефакты времён исчезнувшей культуры Тиуанако

В Боливии показали артефакты времён исчезнувшей культуры Тиуанако

Боливийские археологи показали находки, относящиеся к доколониальной индейской культуре Тиуанако. Её центром был одноимённый древний город,..

Дата загрузки: 2021-01-15

Боливийские археологи показали находки, относящиеся к доколониальной индейской культуре Тиуанако. Её центром был одноимённый древний город, руины которого находятся в 15 километрах от озера Титикака. Государство занимало территории современных Боливии, Перу и Чили.

Учёные обнаружили эти артефакты в 2019 году рядом с храмом Каласасайя. Публике их демонстрируют впервые. Среди находок – ритуальные сосуды, а также ножи и другие изделия.

[Карлос Лемус, археолог]:
«Они очень особенные, поскольку найдены в том месте, где, вероятно, проводили ритуалы. Возможно, это связано с жертвоприношениями или каким-то мировоззрением представителей доиспанской цивилизации Тиуанако».

Цивилизация Тиуанако начала формироваться в XVI веке до нашей эры и закончила существование в конце XII века нашей эры. Это малоизученная культура, и подлинные причины её исчезновения не известны. Некоторые считают, что народ этой цивилизации создал одну из первых империй в Андах.

[Карлос Лемус, археолог]:
«Эти находки и информация, связанная с ними, очень важны. Они помогут лучше понять, как образовалось государство Тиуанако».

В эпоху культуры Тиуанако был распространён язык пукина, который исчез в XIX веке. Его носители стали говорить на испанском и кечуа.

Древний город Тиуанако входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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