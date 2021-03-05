В Боливии хоронят студентов, упавших с балкона

В боливийском городе Эль-Альто хоронят студентов, погибших накануне в результате несчастного случая в местном университете.

Молодые люди пришли на собрание. По словам очевидцев, началась какая-то потасовка, и возникла давка. В результате перила внутреннего балкона здания не выдержали, и 11 человек сорвались вниз с четвёртого этажа. Четверо погибли на месте, ещё четверо скончались в больнице.

Родственники требуют расследовать происшествие и призвать к ответственности виновных.

[Пабло Хусто, дядя погибшего студента]:

«Мой племянник не дожжен был так умирать. У него впереди была целая жизнь. Он мог бы стать президентом. Он так хотелся учиться. Он был тихим и скромным, и я никогда не увижу его снова. Его больше нет».

[Альберто Лучана, отец погибшего студента]:

«Моего сына увезли в больницу, и мне только что сказали, что он умер. Мне очень больно».

[Карлос Кондори, декан университета]:

«Государственный университет Эль-Альто и чиновники были на месте происшествия сразу же. Утро мы провели с родственниками, разговаривали с ними. Университет также примет участие в расследовании».