Разделённые сиамские близнецы пошли в школу

Сиамские близнецы Кнаталье Хоуп и Аделина Вера Мата родились сросшимися в области брюшной полости в апреле 2014 года. До операции по разделению малышки провели 10 месяцев в отделении реанимации для новорождённых.
В 2015 году врачи Техасской детской больницы провели операцию по разделению близнецов. В состав хирургической бригады вошли 12 хирургов, шесть анестезиологов и восемь хирургических медсестёр. Операция Кнаталье длилась 23 часа, а Аделины – 26 часов.
Благодаря операции девочки могут жить самостоятельной жизнью. Сёстрам проходят различные виды терапий, включая физиотерапию, логопедию, эрготерапию и обучение на дому.
В пять лет девочки начали посещать школу в Литтлфилде.