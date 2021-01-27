После трёх дней погромов в Нидерландах восстановили порядок

В Нидерландах после трёх дней беспорядков полиция взяла ситуацию под контроль. Во вторник в девять вечера,..

В Нидерландах после трёх дней беспорядков полиция взяла ситуацию под контроль. Во вторник в девять вечера, когда начался комендантский час, толпы молодёжи снова вышли на улицы Амстердама и Хилверсюма. Однако правоохранители быстро разогнали протестующих. Никаких инцидентов не произошло.

Протесты начались в Нидерландах в воскресенье – на следующий день после введения комендантского часа. Однако мирное выражение недовольства переросло в насилие.

Радикально настроенные люди начали грабить магазины, переворачивать машины и поджигать мусор. В итоге людей разгоняли водомётами, слезоточивым газом и с помощью собак. В десятке городов полиции понадобилась помощь спецназа. В ходе беспорядков задержаны 500 человек.

От погромов пострадали многие города, в том числе и Хертогенбос, который также называют Ден Босх. На утро местные жители вышли наводить порядок. Они убрали мусор, а также помогли владельцам разгромленных магазинов.

[владелица магазина]:

«Я очень благодарна за вашу помощь, слова поддержки и цветы. <…> Террор не приветствуется в этой стране, в нашем городе тоже».

Бургомистр Хертогенбоса сказал, что протестующие даже ворвались в больницу и напугали медиков.

[Джек Миккерс, бургомистр Хертогенбоса]:

«Мы пережили мучительную ночь. Нам было очень больно, потому что мы видели, как этот прекрасный город, которым мы так гордимся, громили толпы бунтовщиков, мародёров и воров. Хотя в нынешней ситуации мы должны держаться друг за друга и вместе бороться с коронавирусом».

Комендантский час ввели в Нидерландах впервые со времён Второй мировой войны. Хотя третья вспышка эпидемии в стране идёт на спад, но власти хотят избежать новой волны. Её может вызвать распространение «британского штамма» коронавируса, который намного заразнее изначального варианта.

В Нидерландах в общей сложности выявили 950 тысяч случаев COVID-19, умерли более 13 500 человек. В стране пока действует жёсткий карантин.

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