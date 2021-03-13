Мини-парки помогают афинянам пережить жару и духоту

Афины уже давно превратились в каменные джунгли, и летом городские жители буквально задыхаются от жары и..

Афины уже давно превратились в каменные джунгли, и летом городские жители буквально задыхаются от жары и выхлопных газов. Немного исправить ситуацию позволяют мини-парки. Это небольшие зелёные оазисы с деревьями, кустами и скамейками.

[Костас Бакояннис, мэр Афин]:

«Цель проекта – высаживать растения, снижать температуру воздуха, повышать качество жизни и создавать новые места отдыха, где люди могут собираться вместе».

Афины стали разрастаться после Второй мировой войны, когда сельские жители начали массово мигрировать в столицу.

[Христос Зерефос, глава Исследовательского центра климатологии]:

«Здесь вырубали деревья и строили дома. Вырастали целые жилые районы, и одновременно росли пробки на дорогах».

Мини-парки обычно занимают 100 квадратных метров. Их разбивают во дворах рядом с многоэтажками. Афины окружены горами, и в безветренную погоду в городе становится душно. Летом температура поднимается до 40 градусов.

[жительница Афин]:

«Очень приятно, что появляются места, где можно подышать свежим воздухом. Мы, особенно здесь, в Кипсели, задыхаемся. Так что это хорошая инициатива».

Власти города надеются, что зелёные оазисы побудят людей отдыхать возле дома и не ездить на автомобилях в обычные парки, загрязняя воздух выхлопами. Также в Афинах прокладывают велосипедные и пешеходные дорожки, вдоль которых тянутся деревья.

[Костас Бакояннис, мэр Афин]:

«Время автомобилей проходит. Теперь задача в том, чтобы найти новый баланс».

В городе активно ремонтируют старые фонтаны. Циркулирующая вода освежает и охлаждает воздух поблизости.

[Христос Зерефос, глава Исследовательского центра климатологии]:

«Если разбивать парки и восстанавливать фонтаны, то, конечно, это принесёт пользу. Зелёные лёгкие в центре города – это уже помощь».

Мини-парки есть во многих городах мира. Такие облагороженные зелёные территории украшают улицы и дают возможность отдохнуть от городской суеты.

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