Курорт для слонов: как в Индии отдыхают толстопятые
Природа, свежий воздух и прохладный душ. В оздоровительном лагере для слонов в индийском штате Тамилнад приняли..
Дата загрузки: 2021-02-10
[Тхирунавикарасу, замдиректора департамента животноводства]:
«Все храмовые слоны целый год живут в храме на ограниченном пространстве. Но здесь вокруг природа, и обстановка похожа на естественную среду обитания слонов».
Слоны проведут в лагере 48 дней. Ветеринары их осмотрят и проверят здоровье. Кормить будут сбалансированной, диетической пищей. При этом учтут возраст, вес и пол.
Отдых в лагере позволит слонам восстановить силы и улучшить психологическое состояние. Ну а местные жители смогут насладиться общением с этими гигантами.
В Индии слонов глубоко почитают и часто содержат при храмах. Считается, что они приносят счастье и удачу.
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