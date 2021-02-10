Телеканал NTD

Курорт для слонов: как в Индии отдыхают толстопятые

Курорт для слонов: как в Индии отдыхают толстопятые

Природа, свежий воздух и прохладный душ. В оздоровительном лагере для слонов в индийском штате Тамилнад приняли..

Дата загрузки: 2021-02-10

Природа, свежий воздух и прохладный душ. В оздоровительном лагере для слонов в индийском штате Тамилнад приняли новых питомцев. Это храмовые слоны из разных уголков региона.

[Тхирунавикарасу, замдиректора департамента животноводства]:
«Все храмовые слоны целый год живут в храме на ограниченном пространстве. Но здесь вокруг природа, и обстановка похожа на естественную среду обитания слонов».

Слоны проведут в лагере 48 дней. Ветеринары их осмотрят и проверят здоровье. Кормить будут сбалансированной, диетической пищей. При этом учтут возраст, вес и пол.

Отдых в лагере позволит слонам восстановить силы и улучшить психологическое состояние. Ну а местные жители смогут насладиться общением с этими гигантами.

В Индии слонов глубоко почитают и часто содержат при храмах. Считается, что они приносят счастье и удачу.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...