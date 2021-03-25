Судно, перекрывшее Суэцкий канал, снять с мели пока не удалось
Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал, пока не удалось снять с мели. Навигация по новому руслу..
Дата загрузки: 2021-03-25
Судно водоизмещением 220 тысяч тонн следовало из Китая в Роттердам и село на мель 23 марта. Тайваньская компания-фрахтователь Evergreen Marine сообщила, что контейнеровоз шёл в условиях песчаной бури и отклонился от курса из-за сильного порыва ветра. Его развернуло так, что носом он упёрся в один берег, а кормой – в другой. В итоге десятки судов, в том числе более 20 нефтяных танкеров, застряли в районе Суэцкого канала.
[Маркус Бейкер, эксперт по судоходству]:
«На борту корабля 20 тысяч контейнеров. Некоторые пустые, но многие с товарами. И думаю, если судно не смогут снять с мели, то надо найти способ выгрузить некоторые контейнеры, чтобы уменьшить вес корабля. Тогда он сможет свободно плавать».
Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное моря. Администрация канала направила суда через старое русло. Но пока пропускают только корабли, следующие из Средиземного моря.
[Маркус Бейкер, эксперт по судоходству]:
«Есть и другие пути. Можно обогнуть побережье Южной Африки, но такой путь будет дольше на неделю. И проблема для людей в том, что это увеличит затраты на топливо, поскольку плыть надо дольше. Это одна из причин того, почему суда пользуются Суэцким каналом. Так плыть быстрее и дешевле».
У входа в порт Айн-Сохна также скопились десятки грузовиков, ожидающих прибытия судов.
Через Суэцкий канал ежедневно в обоих направлениях проходит примерно 50 кораблей. На него приходится 12% морских мировых сообщений.
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