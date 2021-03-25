Судно, перекрывшее Суэцкий канал, снять с мели пока не удалось

Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал, пока не удалось снять с мели. Навигация по новому руслу..

Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал, пока не удалось снять с мели. Навигация по новому руслу остаётся невозможной. Корабль длиной 400 метров пытались развернуть восемь буксиров. Администрация канала заявила, что на работы уйдёт около трёх дней.

Судно водоизмещением 220 тысяч тонн следовало из Китая в Роттердам и село на мель 23 марта. Тайваньская компания-фрахтователь Evergreen Marine сообщила, что контейнеровоз шёл в условиях песчаной бури и отклонился от курса из-за сильного порыва ветра. Его развернуло так, что носом он упёрся в один берег, а кормой – в другой. В итоге десятки судов, в том числе более 20 нефтяных танкеров, застряли в районе Суэцкого канала.

[Маркус Бейкер, эксперт по судоходству]:

«На борту корабля 20 тысяч контейнеров. Некоторые пустые, но многие с товарами. И думаю, если судно не смогут снять с мели, то надо найти способ выгрузить некоторые контейнеры, чтобы уменьшить вес корабля. Тогда он сможет свободно плавать».

Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное моря. Администрация канала направила суда через старое русло. Но пока пропускают только корабли, следующие из Средиземного моря.

[Маркус Бейкер, эксперт по судоходству]:

«Есть и другие пути. Можно обогнуть побережье Южной Африки, но такой путь будет дольше на неделю. И проблема для людей в том, что это увеличит затраты на топливо, поскольку плыть надо дольше. Это одна из причин того, почему суда пользуются Суэцким каналом. Так плыть быстрее и дешевле».

У входа в порт Айн-Сохна также скопились десятки грузовиков, ожидающих прибытия судов.

Через Суэцкий канал ежедневно в обоих направлениях проходит примерно 50 кораблей. На него приходится 12% морских мировых сообщений.

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