Венгры сжигают мусор, чтобы отапливать дома

Золтан Берки обычно просыпается до рассвета, чтобы растопить печь. 28-летний цыган должен успеть сжечь то, из-за..

Золтан Берки обычно просыпается до рассвета, чтобы растопить печь. 28-летний цыган должен успеть сжечь то, из-за чего из трубы над его домом повалит густой чёрный дым.

Семья Берки не может себе позволить покупать дрова. Приходится жечь мусор, чтобы прогревать хотя бы одну комнату в доме.

[Золтан Берки, местный житель]:

«Если бы мы покупали дрова на месяц, то не оставалось бы денег на еду. Поэтому нужно ходить в лес или на свалку. Если находим пластик или резину, то сжигаем. Но делаем это не днём, иначе соседи увидят и почувствуют запах. Мы бросаем в печь резину или пластик по ночам».

Все пятеро детей мужчины пользуются ингаляторами, поскольку у них проявляются симптомы астмы. Его отец также страдает от хронического кашля и тяжести в груди.

[Золтан Берки, местный житель]:

«Не только мы это делаем. Соседи тоже топят резиной или пластиком».

А здесь местные жители пытаются откопать уголь на заброшенной шахте.

[Золтан Берки старший, местный житель]:

«Они горят очень хорошо. Мы часто используем их, поскольку не можем себе позволить ничего купить». [Бела Варга, местный житель]:

«Когда вдыхаешь это, кажется, что на грудь взвалили гору, не можешь выпрямиться от веса. Я хотел бы дышать полной грудью, но не могу».

Экологи говорят, что загрязнение воздуха каждый год приводит в Венгрии к тысячам смертей.

[Юдит Сего, эколог]:

«Загрязнение воздуха каждый год приводит к смерти 13 тысяч человек. Примерно миллион заболевает из-за этого, и им требуется медицинская помощь. И из казны на это тратят по несколько миллиардов форинтов».

ЕС говорит, что в венгерской долине Шайо лимиты загрязнения воздуха нарушались последнее десятилетие. Это грозит введением штрафов.

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