На Шри-Ланке отпраздновали тамильский Новый год

На Шри-Ланке отмечают тамильский Новый год. Его празднуют в середине апреля. В этот день верующие приходят..

[жительница Коломбо]:

«Мы очень рады, что в обстановке мира и процветания можем встретить Новый год вместе с близкими. В прошлом году из-за COVID-19 мы не могли праздновать».

На Шри-Ланке отмечают тамильский Новый год. Его празднуют в середине апреля. В этот день верующие приходят в индуистские и буддийские храмы помолиться.

В честь праздника принято зажигать фейерверки. В этом году на пиротехнику снова большой спрос.

[Санатх Фернанадо, владелец фабрики]:

«Дела идут очень хорошо. Из-за коронавируса мы выпускали немного продукции. Но теперь можем продать всё, что произведём».

Тамильский Новый год совпадает со сбором урожая риса, началом созревания манго и цветением деревьев ним. Праздник также отмечают в индийском штате Тамилнад и в некоторых странах, где живут тамилы.

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