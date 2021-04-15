Телеканал NTD

На Шри-Ланке отпраздновали тамильский Новый год

На Шри-Ланке отпраздновали тамильский Новый год

На Шри-Ланке отмечают тамильский Новый год. Его празднуют в середине апреля. В этот день верующие приходят..

Дата загрузки: 2021-04-15

На Шри-Ланке отмечают тамильский Новый год. Его празднуют в середине апреля. В этот день верующие приходят в индуистские и буддийские храмы помолиться.

[жительница Коломбо]:
«Мы очень рады, что в обстановке мира и процветания можем встретить Новый год вместе с близкими. В прошлом году из-за COVID-19 мы не могли праздновать».

В честь праздника принято зажигать фейерверки. В этом году на пиротехнику снова большой спрос.

[Санатх Фернанадо, владелец фабрики]:
«Дела идут очень хорошо. Из-за коронавируса мы выпускали немного продукции. Но теперь можем продать всё, что произведём».

Тамильский Новый год совпадает со сбором урожая риса, началом созревания манго и цветением деревьев ним. Праздник также отмечают в индийском штате Тамилнад и в некоторых странах, где живут тамилы.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...