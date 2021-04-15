На Шри-Ланке отпраздновали тамильский Новый год
На Шри-Ланке отмечают тамильский Новый год. Его празднуют в середине апреля. В этот день верующие приходят..
Дата загрузки: 2021-04-15
[жительница Коломбо]:
«Мы очень рады, что в обстановке мира и процветания можем встретить Новый год вместе с близкими. В прошлом году из-за COVID-19 мы не могли праздновать».
В честь праздника принято зажигать фейерверки. В этом году на пиротехнику снова большой спрос.
[Санатх Фернанадо, владелец фабрики]:
«Дела идут очень хорошо. Из-за коронавируса мы выпускали немного продукции. Но теперь можем продать всё, что произведём».
Тамильский Новый год совпадает со сбором урожая риса, началом созревания манго и цветением деревьев ним. Праздник также отмечают в индийском штате Тамилнад и в некоторых странах, где живут тамилы.
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