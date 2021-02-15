Кот Ларри отмечает 10 лет службы главным мышеловом на Даунинг-стрит
10 лет на посту главного мышелова Лондон, Великобритания Знаменитый кот Ларри отмечает юбилей. Он десять лет..
Дата загрузки: 2021-02-15
Лондон, Великобритания
Знаменитый кот Ларри отмечает юбилей. Он десять лет прослужил на посту главного мышелова в резиденции британских премьер-министров в Лондоне.
На Даунинг-стрит, 10 кота привезли из приюта для животных «Баттерси». Его услуги понадобились из-за грызунов, которые уже в открытую бегали перед камерами журналистов.
В обязанности Ларри также входит задача проверять антикварную мебель на удобство для сна. Что касается ловли мышей и крыс, то поговаривают, будто кот относится к этому с ленцой. Считается, что он пока разрабатывает стратегию в этом деле.
Ларри поступил на службу ещё при Дэвиде Кэмероне. Он также работал при Терезе Мэй, а теперь встречает мяуканьем Бориса Джонсона.
Должность главного мышелова резиденции премьер-министра Великобритании стала официальной в 1924 году, но придворные коты служили ещё при Генрихе VIII в XVI веке.
На содержание мышеловов на Даунинг-стрит ежегодно тратят 100 фунтов стерлингов.
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