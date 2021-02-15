Кот Ларри отмечает 10 лет службы главным мышеловом на Даунинг-стрит

10 лет на посту главного мышелова Лондон, Великобритания Знаменитый кот Ларри отмечает юбилей. Он десять лет..

10 лет на посту главного мышеловаЛондон, Великобритания

Знаменитый кот Ларри отмечает юбилей. Он десять лет прослужил на посту главного мышелова в резиденции британских премьер-министров в Лондоне.

На Даунинг-стрит, 10 кота привезли из приюта для животных «Баттерси». Его услуги понадобились из-за грызунов, которые уже в открытую бегали перед камерами журналистов.

В обязанности Ларри также входит задача проверять антикварную мебель на удобство для сна. Что касается ловли мышей и крыс, то поговаривают, будто кот относится к этому с ленцой. Считается, что он пока разрабатывает стратегию в этом деле.

Ларри поступил на службу ещё при Дэвиде Кэмероне. Он также работал при Терезе Мэй, а теперь встречает мяуканьем Бориса Джонсона.

Должность главного мышелова резиденции премьер-министра Великобритании стала официальной в 1924 году, но придворные коты служили ещё при Генрихе VIII в XVI веке.

На содержание мышеловов на Даунинг-стрит ежегодно тратят 100 фунтов стерлингов.

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