Поиски продолжаются: число жертв оползня в Японии возросло до 7

В японском городе Атами продолжаются поисково-спасательные работы на месте схода оползня.

Власти префектуры Сидзуока подтвердили гибель семи человек. 27 числятся пропавшими без вести.

Повреждено около 130 домов. Из зоны бедствия эвакуировали примерно 600 жителей.

Оползень был вызван аномально сильным ливнем. Поток грязи и камней устремился на жилые дома в минувшую субботу, растянувшись на два километра.

В поисках участвуют полиция, пожарные и силы самообороны. Спасатели осторожно вкапываются в толстый слой грязи и обломков, чтобы не навредить возможным выжившим. Но шансов найти кого-то живым всё меньше.

Атами – популярный курорт с горячими источниками в 90 километрах от Токио. Здесь живет 36 тысяч человек. Местные власти говорят, что на восстановление повреждённой оползнем инфраструктуры уйдёт немало времени.

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